Frank Lammers is de beste acteur van heel Europa: 'Altijd leuk'

Nog niemand heeft er ooit van gehoord, maar Frank Lammers (50) uit Mierlo heeft hem gewonnen: de Septimius Award voor de beste Europese acteur. De prijs, een beeldje, werd voor het eerst uitgereikt.

De Septiumius Awards werden uitgereikt in Amsterdam. Het publiek mocht stemmen op acht genomineerden, onder wie Martijn Lakemeier (Oorlogswinter, De Oost) en Daniël Kolf (Mocromafia en De Libi). Het festival beschrijft het laten zien van 'nieuwe talenten en frisse ideeën' als hun voornaamste doel.

De Brabantse acteur die vooral bekend is van 'Undercover' en de Jumbo-reclame, is in zijn nopjes: "Altijd leuk om erkenning te krijgen", vertelt hij. "Ik vind mijn werk gewoon hartstikke leuk. Dan is een prijs altijd een leuke bijkomstigheid. Zo heb je iets om aan anderen te laten zien."