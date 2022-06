Oude en waardevolle zilverlindes vernield in Veghel

Meerdere dertig jaar oude zilverlindes in Veghel zijn door vandalen zodanig vernield dat ze deze schade waarschijnlijk niet gaan overleven. De gemeente Meierijstad heeft aangifte gedaan van de vernielingen. Het gaat om bomen die volgens de gemeente een waarde hebben van ruim 19.000 euro.

De bast van de bomen in de buurt van Tijmveld-Lavasveld is over de gehele omtrek van de stammen verwijderd. Hierdoor wordt de sapstroom verstoord waardoor de bomen volgens de gemeente binnen een tot twee jaar zullen afsterven.

Het vervangen van de bomen kost veel geld. "Geld dat we niet aan andere nuttige zaken voor onze inwoners kunnen uitgeven", aldus de gemeente. Daarbij duurt het tien jaar voor nieuwe bomen weer het formaat hebben van de nu vernielde bomen, schrijft ze ook.

Buurtonderzoek gestart

Het meest vervelend vindt de gemeente de vernielingen voor de bewoners in de buurt. Hun woongenot is immers aangetast.

Meierijstad is een buurtonderzoek gestart.