Oude waardevolle zilverlindes vernield in Veghel: 'Een bever was het niet'

Twee dertig jaar oude zilverlindes in Veghel zijn door vandalen zodanig vernield dat ze deze schade waarschijnlijk niet gaan overleven. De gemeente Meierijstad heeft aangifte gedaan van de vernielingen. Het gaat om bomen die volgens de gemeente een waarde hebben van ruim 19.000 euro. Waarschijnlijk zijn ze in de nacht van zaterdag 28 mei op zondag 29 mei vernield.

De bast van de bomen in de buurt van Tijmveld-Lavasveld is over de gehele omtrek van de stammen verwijderd. Hierdoor wordt de sapstroom verstoord waardoor de bomen volgens de gemeente binnen een tot twee jaar zullen afsterven.

Buurtonderzoek gestart

Het meest vervelend vindt de gemeente de vernielingen voor de bewoners in de buurt. Hun woongenot is immers aangetast. Meierijstad is een buurtonderzoek gestart.

In de buurt zijn de reacties verbaasd en verontwaardigd. " Wie doet nou zoiets, vroeger deden we belletje trekken, maar tegenwoordig zie je dit soort dingen", zegt een man. Wie het gedaan heeft, dat is ook voor de buurt een raadsel. Een overbuurman die op de bomen uitkijkt kreeg al medewerkers van de gemeente Meierijstad aan de deur, die onderzoek deden. "Een bever was het in ieder geval niet", zegt hij lachend.