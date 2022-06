Sandra's verhaal over long covid raakt gevoelige snaar: honderden reacties

Sandra van den Heuvel uit Oss (46) herkent zichzelf niet meer nadat ze ruim een jaar geleden long covid opliep. Zondag vertelde Sandra in Omroep Brabant-praatprogramma KRAAK hoe de ziekte maandenlang haar leven verwoestte en dat ze er nog altijd niet vanaf is. Sindsdien regent het reacties op de uitzending. Honderden mensen geven aan dat ze zichzelf of familieleden in Sandra's emotionele verhaal herkennen.

“Ik hoop al veertien maanden dat het volgende week beter gaat", vertelde de ooit sportieve vrouw zondag in KRAAK. Long covid heeft Sandra hard geraakt. "Ik kon op een bepaald moment alleen nog huilen van vermoeidheid." Haar verhaal raakte veel kijkers, die zich ook massaal bij de redactie meldden.

Presentator Arjo Kraak vertelt dat er inmiddels bijna 250 mails zijn binnengekomen van mensen die zelf long covid hebben. "Of bij wie iemand in hun familie het heeft. Ze schrijven dat ze met tranen in hun ogen naar het gesprek met Sandra hebben gekeken. Sommige mensen zijn tamelijk wanhopig."

C-support

In Nederland worden tienduizenden mensen behandeld bij de fysiotherapeut voor long covid. Daarvoor is een speciale vergoeding in het leven geroepen die nog loopt tot volgende maand. Bij stichting C-support, die long covidpatiënten adviseert en ondersteunt, melden zich iedere maand ongeveer duizend mensen met de ziekte.

Toch is er nog weinig bekend over de ziekte. Onderzoekers van Amsterdam UMC en UMC Utrecht vonden onlangs ontstekingen door heel de hersenen. Volgens de onderzoekers is dat niet eerder aangetoond bij levende mensen met long covid. Er wordt nu onderzoek gedaan of er een verband is tussen long covid en die globale hersenontsteking.

Speciale uitzending

Zondag staat KRAAK met een thema-uitzending in het teken van long covid. Ook daarin zal plek zijn voor de reacties die de redactie heeft gekregen, uiteraard naast gesprekken met ervaringsdeskundigen en experts. De uitzending is zondag om twaalf uur 's middags op tv en online en wordt daarna op tv herhaald en kan ook online worden teruggekeken.

