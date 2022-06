Speciale camera's Philips Stadion filmen waar racistisch wordt geschreeuwd

Het Philips Stadion doet mee aan een proef om discriminatie bij voetbalwedstrijden gerichter te bestrijden. In het stadion hangen speciale geluidscamera’s. Die kunnen afwijkend geluid registeren, zoals racistische kreten, en vervolgens gericht filmen.

In de laatste weken van het afgelopen seizoen werd in het Philips Stadion al getest en dat gaat komend seizoen verder. Over een jaar moet blijken of en op welke wijze de slimme technologie helpt bij het signaleren van racisme en discriminatie en of het bijdraagt aan het identificeren van de daders daarvan.

Naast het stadion van PSV doen ook De Kuip en PEC Zwolle mee aan de proef. Dit vloeit voort uit het zogenoemde het aanvalsplan 'Ons voetbal is van iedereen'. Dat werd opgezet nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira eind 2019 het slachtoffer werd van racistische spreekkoren door aanhangers van FC Den Bosch .

De aanvaller liep huilend van het veld. De beelden gingen de wereld over en waren voor de KNVB aanleiding om op tal van manieren racisme in het voetbal verder te gaan bestrijden. Het bleek echter onmogelijk om alle daders in Den Bosch te straffen vanwege gebrek aan bewijs, omdat moeilijk vast te stellen wie zich precies schuldig had gemaakt aan racistisch geschreeuw.