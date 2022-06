ZLM Tour gaat van start: 'Vooral kansen voor sprinters'

Met twee volledig Brabantse ritten keert de ZLM Tour na twee jaar afwezigheid terug op de wielerkalender. Woensdagavond beginnen achttien ploegen met zeven renners aan de vijfdaagse koers. De finish is zondag in Rijsbergen. Alle dagen is de finish te zien bij Omroep Brabant.

Michael Boogerd rijdt vijf dagen mee. Niet op de fiets, de voormalig prof rijdt iedere dag met gasten in de auto achter het peloton aan. "Ik heb er zin in", zegt de voormalig renner van Rabobank enthousiast. "Vandaag is het slecht weer, dat kan nog wel wat invloed hebben op de koers. Hopelijk volgt er de komende dagen nog mooi weer. Maar ik heb er sowieso zin in, dit is altijd leuk."

Mike Teunissen was de laatste winnaar van de Nederlandse etappewedstrijd. Hij stond ook op de deelnemerslijst, maar staat in Kapelle niet aan de start bij de eerste etappe. "Ik voelde me deze week een paar dagen niet fit. Ook het herstel na de valpartij in Noorwegen kostte helaas meer tijd, dan ik zelf had verwacht. Ben zaterdag weer begonnen met fietsen. In overleg met ploeg kiezen we voor meer hersteldagen", zegt de renner uit Rosmalen op zijn eigen website.

De winnaar van 2019 is er dus niet bij. Wat voor renners kunnen we dan in de top van het klassement verwachten? "Ik denk dat het heel veel sprinten gaat worden. Zelfs de rit in Limburg kan een sprint worden. Na de laatste beklimming zijn er nog heel veel kilometers te rijden. Het hoeft niet zo te zijn dat het peloton dan helemaal uit elkaar gereden is. Het kan wel, maar dan moeten ze wel echt koersen. Dat hangt ook af van wie er eerste staat”, zegt Boogerd.