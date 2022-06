Man overlijdt drie dagen na vechtpartij in Geldrop

Een 52-jarige man uit Geldrop is dinsdagavond overleden, drie dagen nadat hij gewond raakte bij een vechtpartij bij een terras aan de Heuvel. De politie weet nog niet zeker of de vechtpartij ook de directe doodsoorzaak is. Dat wordt nog onderzocht.

In de nacht van zaterdag op zondag 5 juni ontstond bij een terras in Geldrop een ruzie tussen meerdere mensen. Deze ruzie liep uit de hand, waarna volgens getuigen over en weer werd geslagen.

Kort na de vechtpartij heeft de politie een 55-jarige man uit Geldrop opgepakt. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie is nog op zoek naar getuigen of camerabeelden, om duidelijk te krijgen wat er die nacht precies is gebeurd.

Eigenaar café verleent hulp

Volgens de politie was de ruzie bij het terras van café De Beer, maar eigenaar Peter de Beer zegt dat dit niet klopt. De ruzie gebeurde volgens hem om twee uur 's nachts, zijn café was toen al gesloten.

"Wij waren binnen bezig met het sluiten van de zaak, toen iemand naar binnen kwam om hulp te vragen. Ik liep naar buiten en daar lag een man midden op de weg, bewusteloos. Dit was niet op mijn terras, het gebeurde midden op de openbare weg", vertelt hij.

Een medewerker schoot te hulp. Hij belde 112 en samen legden ze hem in de stabiele zijligging. Dat nu juist zijn café door de politie wordt genoemd als locatie, vindt De Beer pijnlijk. "Wij zijn kort geleden geopend en dan wordt onze naam erbij betrokken. Maar het gebeurde ook de buurt van andere cafés. Hier zijn alleen maar verliezers."