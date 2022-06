Yvonnes kinderen steeds te laat op school door tekort aan taxichauffeurs

Yvonne van Schouten staat om tien over acht 's ochtends met haar zoon Jelle in Heeswijk-Dinther te wachten op een taxibusje. Ze heeft twee zoons van 15 en 16 met een beperking, die daarom in Veghel naar het speciaal onderwijs gaan. Via een app kan ze in de gaten houden of de taxi op tijd is, maar de laatste tijd is dat zelden het geval.

Ron Vorstermans & Dtv Nieuws Geschreven door