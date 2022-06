Hennepkwekerij in gierput, dure auto's in beslag genomen

De auto's die in beslag zijn genomen (foto: Politie). Dit gat was de toegang tot de ondergrondse kwekerij (foto: Politie). Volgende Vorige 1/2 De auto's die in beslag zijn genomen (foto: Politie).

In een loods aan de Roond in Boxtel hebben agenten dinsdagochtend een ondergrondse hennepkwekerij gevonden. Deze zat in de gierput onder het gebouw. De politie heeft naast de hennepplanten ook drie auto's in beslag genomen, die stonden op naam van de 37-jarige verdachte.