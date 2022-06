Steeds meer 100-plussers: zoveel wonen er in jouw gemeente

Het leven is goed in het Brabantse land. Onze provincie telt maar liefst 286 honderdplussers. Dat zijn er 23 meer dan een jaar geleden. Breda is koploper met 38 inwoners van 100 jaar of ouder. Daarna volgen Eindhoven (32) en Tilburg (28). Hier lees je hoeveel mensen in jouw gemeente al honderd of meer kaarsjes mochten uitblazen.

Landelijk staat Brabant niet op de eerste plek: Zuid-Holland: 605

Noord-Holland: 410

Gelderland: 302

Noord-Brabant: 286