Vrees voor woningbouwprojecten, hoewel ze volgens TenneT geen gevaar lopen

Nu het elektriciteitsnetwerk in onze provincie op slot gaat, vrezen veel gemeentes dat het aanpakken van de woningnood lastiger wordt dan ooit. Volgens TenneT heeft het besluit absoluut geen gevolgen voor geplande nieuwbouwprojecten, maar vanuit de grote steden wordt zeer sceptisch op die belofte gereageerd: "Dit is schandalig en onacceptabel."

Dat de maatregel meteen ingaat en dat er geen alternatieven zijn, helpt volgens de woordvoerder niet bepaald mee. "Stel je voor dat de A58 tussen Breda en Tilburg van het ene op het andere moment wordt afgesloten. En dat ook de omleiding via Waalwijk per direct dicht gaat. Dan weet je wel wat er volgt: één grote chaos."

Dat laatste weet een woordvoerder van de gemeente Tilburg nog niet zo zeker. "We zijn behoorlijk pissed. De komende jaren moeten er tienduizenden woningen gebouwd worden hier in de regio. Dan heb je het dus ook over grootschalige projecten, zoals appartementencomplexen en flats. Het lijkt erop dat TenneT onderschat hoeveel energie die gebouwen straks vragen. Door dit besluit komen al die plannen nu in gevaar."

In Breda delen ze die zorgen. Daar werd dinsdag nog het nieuwe bestuursakkoord vastgesteld, met daarin het voornemen om de komende jaren zesduizend nieuwe woningen te bouwen. Of dat lukt, is volgens wethouder Carla Doorman nu zeer de vraag.

"Wat TenneT zegt, geldt natuurlijk voor grondgebonden woningen, zoals een rijtjeshuis. Maar in Breda bouwen we vooral in de hoogte en is er dus sprake van collectief warmtegebruik. We moeten nu snel uitzoeken of voor alle geplande projecten al contracten zijn afgesloten."