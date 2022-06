112-nieuws: rookontwikkeling in trein tussen Acht en Best • auto in sloot

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

06.33 Rookontwikkeling in trein, geen treinverkeer tussen Boxtel en centraal station Eindhoven Tussen Acht en Best is het treinverkeer stilgelegd vanwege rookontwikkeling in een trein. De reizigers, enkele tientallen, zijn eruit gehaald, meldt de NS. Tussen Boxtel en centraal station Eindhoven rijden er daarom geen treinen. De storing duurt naar verwachting tot kwart over acht, meldt de NS. De brandweer is bezig om te kijken wat er aan de hand is.