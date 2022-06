Klanten kopen een aandeel in hun biologische supermarkt: 'Hartverwarmend'

Vijftig Eindhovenaren hebben de biologische supermarkt Liek in hun stad gekocht. Ze zijn mede-eigenaar geworden door een deeltje van een aandeel van het bedrijf te kopen.

Angelique Wijnen is de oprichter van de supermarkt met eetgedeelte: de proefkeuken. Door corona ging het financieel slecht. In januari kreeg ze het idee om deeltjes van aandelen te verkopen. Het bleek een gouden zet. “Het was nodig om weer te kunnen ondernemen.”

Dian van Horrik investeerde in de supermarkt aan de Roostenlaan. “Het is een heel klein steentje dat ik bijdraag. Ik hoop dat Liek breder bereikbaar wordt, zodat de winkel hier blijft bestaan. Ik hoop ook dat er meer filialen komen.”

Vanaf 250 euro kunnen mensen lid worden van coöperatie. Over 5 jaar moet het zo'n 20 procent meer waard zijn.

Meteen een flinke winst maken is er voor de investeerders niet bij. Het geld wordt eerst weer in de zaak gestoken. “Je doet het niet alleen voor het rendement. Mensen zeggen ook dat ze willen bijdragen aan een stukje duurzaamheid en bijdragen dat het anders kan. We gaan investeren in een app, in marketing en in mensen. Door corona hebben we ons team een aantal keren moeten ontslaan.”

Lokale boeren en tuinders kunnen hun producten in de supermarkt verkopen. Het plan is om nog meer supermarkten te openen, in totaal vijf vestigingen in vijf jaar. Allemaal in Brabant.