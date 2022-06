Deze villa was met 10,5 meter het hoogste huis van Oss

Bezoekers kwamen geregeld een rondje rijden langs Villapark de Hazenakker in Oss, herinnert de 53-jarige Jan Hofsteede zich nog. Samen met zijn ouders woonde hij 18 jaar lang in de villa die een tijd lang de hoogste van Oss was. De Ossenaren zoeken de vijver in de wijk nog steeds op, maar de villa is ondertussen aan een opknapbeurtje toe.

Toen de ouders van Jan na de bouw in 1968 in de villa aan de Jasmijnlaan in Oss kwamen wonen, was de villa van 10,5 meter het hoogste huis van Oss. "Niet dat het daarom ging. Mijn moeder ving het een keer op toen bezoekers van de industriebedrijven in Oss een rondje maakten langs de villawijk", lacht hij.

Het huis was een tijd lang het hoogste huis van Oss (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

Jan denkt dat de bezoekers vooral kwamen voor de grote vijver die recht voor het huis ligt. "De mensen uit het centrum van Oss maken nu nog steeds graag een rondje om de vijver."

Vijver de Hazenakker is een blikvanger in de wijk (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

Zelf heeft hij daar ook wat uurtjes plezier beleefd. "Als het echt hard vriest, heb je een enorme schaatsbaan voor de deur." Zijn ouders hebben daar zelfs het toilet in de villa op afgestemd.

Jan kon bij streng winterweer het ijs oplopen vanuit zijn huis (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

"Het toilet tussen de gang en de keuken heeft twee deuren. Zo konden we tijdens het schaatsen op de vijver naar de wc zonder dat we het hele huis door moesten en daar hoorde ook een warme chocomelk met slagroom op de gang bij."

Via de keuken en de gang kan je naar het toilet (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

De gang in het huis (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

De ouders van Jan hebben ook een tuinkamer bijgebouwd. "Ik denk dat hier wel een mooie woonkeuken van te maken valt."

De tuinkamer is in het jaar 2000 bijgebouwd (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

De tuinkamer en het terras van buitenaf (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

En dat zou lang niet de enige verbouwing zijn want wie van een moderne stijl houdt, zou het huis dat voor bijna een miljoen te koop staat, stevig onder handen moeten nemen.

De inrichting is wat gedateerd (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

"Het huis is goed bijgehouden, maar de inrichting is wel gedateerd en het huis is grotendeels in de originele staat. Het huis kan zeker nog energiezuiniger worden gemaakt."

Het huis is grotendeels in originele staat (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

Toch denkt hij dat er dan iets mooi te maken valt van het huis. "Er is in ieder geval ruimte genoeg. De tuin is erg groot en binnen is ook veel ruimte."

Het huis heeft een flinke tuin (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

Een van de slaapkamers op de twee verdieping (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).

Het huis heeft twee badkamers (foto: Bato Makelaars en Woningadviseurs).