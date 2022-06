Geen landelijk vuurwerkverbod, maar gemeenten hebben ook mogelijkheden

Er komt dit jaar waarschijnlijk geen landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De meerderheid van de Tweede Kamer is tegen. Niet alle Brabanders zullen daar blij mee zijn, gezien de overlast in eerdere jaren. Toch kan een gemeente wel maatregelen nemen om vuurwerkoverlast te bestrijden: van een vuurwerkverbod in een bepaalde zone tot een samenscholingsverbod.

In het verleden zetten diverse gemeenten dit verbod ook in. Zo koos burgemeester Han van Midden in 2020 voor een vuurwerk- en een samenscholingsverbod vanwege overlast in de wijk Kalsdonk in Roosendaal. Er werden explosieven door brievenbussen in huizen gegooid, de kerk werd beschadigd en een auto werd opgeblazen. De relschoppers trokken zich ook niets van het vuurwerkverbod en samenscholingsverbod aan.

Noodverordening

Er kwam een noodverordening voor verschillende wijken, waaronder Kalsdonk, een ander wapen dat een burgemeester heeft. Mensen die in de wijk niets te zoeken hebben, waren niet welkom. Dit hiep wel, de rust keerde terug.

Ook de gemeente Breda had in verschillende zones bij de laatste jaarwisseling een vuurwerkverbod ingevoerd, al voordat bekend werd dat er een landelijk verbod kwam. Wie wel vuurwerk afstak, kon een boete van 250 euro krijgen. Voor wie vuurwerk bij zich had, was dat 100 euro.

De afgelopen jaarwisseling mocht er alleen 'kindervuurwerk' worden afgestoken, maar toch werden er kofferbakken vol vuurwerk net over de grens gekocht om in Brabant af te steken. Daartegen werd nauwelijks opgetreden.

Vrijwillige vuurwerkvrije zone

Een andere optie die een gemeente heeft: een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Burgers kunnen met hun buren afspreken geen vuurwerk af te steken. Ook kunnen bewoners melden dat ze liever geen vuurwerk in de buurt van hun woning te hebben door een poster op hun raam te plakken. Die posters kun je bij sommige gemeentes krijgen, maar de gemeentes hebben geen rol bij handhaving van het vrijwillige verzoek.