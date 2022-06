Sjaak is niet onder de indruk van zijn 100 jaar: 'Gewoon je leven leven'

Sjaak van Tilburg (foto: Tonnie Vossen) Advies van 100-jarige Sjaak van Tilburg: 'Veel bewegen' Volgende Vorige 1/2 Sjaak van Tilburg (foto: Tonnie Vossen)

Honderd jaar oud worden is niet heel bijzonder, vindt Sjaak van Tilburg uit Reek. "Gewoon je leventje leven", is zijn motto. "Ik doe wat ik graag doe en ben altijd nog heel gelukkig." Brabant telt steeds meer 100-jarigen, voor Sjaak was twee weken geleden het moment aangebroken. Dat was in Reek zeker reden voor een feestje.

"Als ik het had moeten organiseren was het niet zo groot opgezet", zegt Sjaak, terugkijkend op die dag. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet van genoten heeft. Van alle aandacht en van de mooie toespraak van de burgemeester. "Hij heeft heel mooi gesproken." Er was veel volk op de been en de fanfare en de hofkapel brachten serenades aan hun erelid. "De schoolkinderen kwamen met plantjes, dat vond ik wel mooi."

In de hal van het appartementencomplex waar Sjaak woont staan de fotocollages van die dag nog tegen de muur. "De buurman gaat ze hier ophangen." 'Zo word je 100', staat er naast foto's van Sjaak, gemaakt tijdens een gymles. "Ik ben op mijn 65e lid geworden." Veel bewegen is belangrijk om gezond en vitaal te blijven, vindt Sjaak. Hoewel hij op de gymclub de oudste is kan hij nog met alles meedoen. "Ik ben alleen sneller moe, maar dat mag op mijn leeftijd."

Dat sporten zat er zeker niet altijd in, herinnert hij zich. "Voetballen was niks voor mij. Ik had geen schot en ik kon niet lopen." En als er teams gevormd moesten worden voor een partijtje werd hij altijd als laatste gekozen. "Dat vond ik niet leuk."

Maar toen hij na zijn pensioen via de ouderenbond werd uitgenodigd om lid te worden van de gymclub in Reek hoefde Sjaak zich niet lang te bedenken. Sindsdien heeft hij geen week gemist. "We hebben een hele leuke juf en de groep is heel gezellig", zegt hij. Van hen kreeg hij op zijn 100ste verjaardag een stropdas cadeau met daarop een foto van hemzelf: enthousiast lachend tijdens een gymles. Sjaak is niet bepaald scheutig met het uitdelen van goed advies aan iedereen die zich afvraagt hoe je dat doet: gezond en vitaal zo oud worden. "Als de jaren je gegeven zijn gaat het vanzelf", vindt hij. "Ik heb er nooit bij stil gestaan."

Zijn gelukkigste jaren beleefde hij in zijn jonge huwelijksjaren toen hij net van Schaijk naar Reek was verhuisd. "Mijn vrouw leefde nog, ik had een textielwinkeltje en was kleermaker." Sjaak ging als muzikant bij de fanfare en blies tot zijn 82ste een vrolijk deuntje mee op zijn tuba. "Waarom ik ben gestopt weet ik niet meer", zegt hij en hij voegt er verontschuldigend aan toe: "Dat krijg je als je ouder wordt, dan vergeet je wel eens wat." Lachend bekent hij dat hij ook wel eens vergeet om naar de gezamenlijke maaltijden van de ouderenbond te gaan. "Maar dan is er altijd wel iemand die eraan denkt om mij op te komen halen."

