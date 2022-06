Brabants succes voor Tim van Rijthoven op grastoernooi van Rosmalen

Tim van Rijthoven heeft op het grastoernooi van Rosmalen gewonnen van Taylor Fritz. De Amerikaan is de nummer 14 van de wereld. De Roosendaalse tennisser is de mondiale nummer 205. Van Rijthoven won in drie sets en dat was meteen de mooiste overwinning in zijn carrière.

Van Rijthoven verloor de eerste set in de tiebreak: 6-7 (9). Daarna won hij twee sets met 7-5 en 6-4. De 25-jarige Roosendaler benutte zijn tweede matchpoint. Fritz won dit jaar nog het masterstoernooi van Indian Wells. Van Rijthoven speelt vrijdag in de kwartfinale van het Libema Open tegen de Fransman Hugo Gaston, de nummer 66 van de wereld. Van Rijthoven mocht aan het toernooi meedoen met een wildcard.