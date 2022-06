Miranda heeft twee kinderen met long covid: 'Ons hele leven is veranderd'

Als Miranda de foto's op haar telefoon bekijkt ziet ze haar vrolijke en actieve dochter Tessa. "Telkens word ik geconfronteerd met dat beeld. De laatste maanden ligt ze alleen maar in bed. Ons leven is in korte tijd veranderd", vertelt de Helmondse. Twee van haar vier kinderen, Tom (11) en Tessa (13), hebben long covid.

Half januari worden broer en zus geveld door corona. Tom krijgt keelklachten en wat hoofdpijn, een paar dagen later test Tessa ook positief. Zij heeft voornamelijk hoofdpijn. "Tessa is er wel flink ziek van geweest", beschrijft Miranda. Als ze met haar zoon de hond uitlaat, zakt hij bijna door zijn benen. "Tom voelde zich duizelig en haalde het einde van de straat niet." Op school overkomt het hem nog een keer. En bij een basketbaltraining haakt hij ziek af. Sinds half januari is Tom thuis met ernstige vermoeidheidsklachten. "Hij is nog zó moe." Dochter Tessa heeft het virus ook flink te pakken. "Tessa is nog steeds erg ziek. Ze heeft continu hoofdpijn en ligt alleen nog maar op bed. Als ze omhoog komt, wordt de hoofdpijn alleen maar erger. Ze komt zelden van haar kamer omdat ze de prikkels en het geluid beneden niet kan verdragen. Sinds januari gaat ze niet naar school. Online lessen zijn voor haar niet te volgen en ze begrijpt de opdrachten niet altijd. Dat is best heftig."

"Ouders moeten weten dat hun kinderen gevaar lopen om long covid te krijgen."

De omikronvariant van het coronavirus was niet gevaarlijk voor jongeren, zo werd gezegd. "Kinderen kunnen er echter ook langdurig ziek van worden. Dat wisten wij niet, totdat onze kinderen ziek werden." Miranda beschrijft hun klachten: vermoeidheid,

overgevoelig voor prikkels,

hoofdpijn,

stress,

niet kunnen concentreren. "Ik mis die aandacht in de media. Ouders moeten weten dat ook kinderen gevaar lopen om long covid te krijgen." Tot nu toe zijn Tom en Tessa onder behandeling van hun huisarts, een ergo- en een fysiotherapeut geweest. Zonder echt resultaat. "De achteruitgang van met name Tessa is nog niet gestopt. Er wordt gezegd dat haar conditie veel minder is en dat daardoor bijvoorbeeld de hoofdpijn blijft. Neem ze mee naar buiten, dan komt het wel goed, werd gezegd." Volgens Miranda begrijpen ze niet wat long covid inhoudt. "Ik had het gevoel dat ik steeds mijn kinderen moest verdedigen." Miranda zocht hulp bij C-support (een steun- en adviespunt voor patiënten met langdurige coronaklachten), maar ze moet nog steeds door een arts worden teruggebeld. "Ik kan pas in oktober bij een kinderarts terecht. In Helmond is een tekort aan kinderartsen."

"Mijn mobiele telefoon staat altijd aan."