Boeren wachten met angst en beven op de brief die hun toekomst bepaalt

De zorgen onder boeren zijn groot in Brabant. Velen van hen gaan een slechte nacht tegemoet. Vrijdag valt de Kamerbrief van het Ministerie van Landbouw op de mat, waarin precies staat hoeveel stikstofreductie er nodig is rond natuurgebieden. En die cijfers zullen de toekomst van veel ondernemers bepalen.

Hoe groot is 'de cirkel'? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt. Rond elk natuurgebied zal zo'n cirkel worden getekend. Moeten boeren in een straal van één kilometer weg, of twee? Niemand weet het nog. "Het zal per gebied verschillen", zegt Litjens. "De nood is in het ene gebied hoger dan in het andere."

De zorgen leven niet alleen rond De Peel. Ook boeren rond de Strabrechtse Heide, de Campina, het Leenderbos en de Loonse- en Drunense Duinen maken zich flink ongerust. Al zullen daar de gevolgen waarschijnlijk minder groot zijn. Simpelweg omdat de stikstofreductie in die gebieden minder groot hoeft te zijn.

Vorige week lekte al uit dat rond De Peel gedacht wordt aan een vermindering van 70 tot 80 procent. Dan valt moed houden niet mee.

Het doel, herstel van de natuur, wordt op geen enkele manier gegarandeerd. Heeft het dus wel zin? Volgens de ZLTO is de reductie gewoon onhaalbaar. "41 procent van de stikstofneerslag komt door de landbouw", zegt Litjens. "Maar het overgrote deel van de stikstof slaat niet direct naast het bedrijf neer. Dat kan kilometers verderop zijn. Dat betekent dat het sluiten van veehouderijen in een kilometer rond een natuurgebied ook dáár een groot effect heeft."