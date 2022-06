Christ luisterde altijd Omroep Brabant, bij zijn uitvaart ging de radio uit

Of hij nu thuis was of niet, bij Christ Verbogt (81) uit Bergen op Zoom stond de radio altijd op Omroep Brabant. Reden voor zijn familie om na zijn overlijden donderdag ook bij de besloten afscheidsdienst de radio mee te nemen en af te stemmen op deze zender. "Opa, je zou hier zo hard om gelachen hebben."

"Mijn opa had Omroep Brabant altijd op staan. Ook als hij even de deur uit was, want hij vond het fijn om met het geluid van de zender thuis te komen", zo vertelt zijn kleindochter Christel in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

Ook bezoek moest eraan geloven, die radio mocht niet uit of op een andere zender. "Als hij een serieus gesprek wilde voeren, ging de radio even zachter en dan ging het volume daarna weer omhoog. Hij hield van de Brabantse stemmen en van muziek van Nederlandse artiesten als Frans Bauer, Danny Vera en Paul de Leeuw. Via de radio wilde hij op de hoogte blijven van wat er speelde."

Voorafgaand aan de afscheidsdienst stond de radio dus ook aan. "We hebben hem symbolisch uitgezet voordat we met de dienst begonnen, als teken dat zijn leven voorbij is."