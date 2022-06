Vluchten geannuleerd op Eindhoven Airport na vondst mogelijk vuurwapen

Eindhoven Airport heeft een aantal vluchten geannuleerd, nadat er eerder op de dag een mogelijk vuurwapen werd gevonden tijdens een securitycheck. Het gaat tot nu toe om zeker negen vluchten. In en buiten de luchthaven staan rijen van honderden wachtende passagiers. De Koninklijke Marechaussee heeft inmiddels laten weten dat er vanuit kan worden gegaan dat het niet ging om een echt vuurwapen.

De luchthaven roept reizigers van wie de vlucht is geannuleerd op om de luchthaven te verlaten en thuis om te boeken. Omboeken kan niet op de luchthaven.

Vuurwapengelijkend voorwerp

De terminal van Eindhoven Airport werd donderdagmiddag gesloten omdat er een 'vuurwapengelijkend voorwerp' werd gevonden tijdens een securitycheck. Rond kwart over drie mochten de eerste reizigers weer door de securitycheck, maar de terminal is nog gesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer die weer wordt geopend.

De Koninklijke Marechaussee deed onderzoek naar de vondst van het mogelijke vuurwapen. Dat is standaardprocedure als er een mogelijk vuurwapen in bagage gevonden wordt. Rond kwart over vier liet de Koninklijke Marechaussee weten dat er uit de laatste analyse is gebleken 'dat er geen dreiging was'. Volgens een woordvoerder kan er dus vanuit worden gegaan dat het geen echt vuurwapen was. Wat het dan wel precies was, wordt nog onderzocht.

Reizigers reageerden donderdag op de drukte op de luchthaven: