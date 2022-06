Drugs en grondstoffen gevonden in bedrijfspand in Eindhoven

De politie donderdagmiddag een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Avignonlaan in Eindhoven. Daar vond ze synthetische drugs en jerrycans met grondstoffen. Twee verdachten zijn aangehouden.

Aanleiding voor de inval was een tip die de politie had gekregen. De twee verdachten die zijn aangehouden, waren op dat moment in het pand. De politie onderzoekt op dit moment ook de woning van een van de verdachten.

Het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) was aanwezig bij het bedrijfspand en doet samen met de politie onderzoek. De Dienst Speciale Interventies (DSI) was er ook.