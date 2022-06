Reizigers balen van geannuleerde vluchten: 'We hadden er zo'n zin in'

Op Eindhoven Airport is donderdagmiddag een aantal vluchten geannuleerd nadat er een 'mogelijk vuurwapen' was gevonden. Het bleek achteraf loos alarm. Honderden reizigers moesten het vliegveld verlaten en thuis hun vlucht omboeken. Daar waren ze natuurlijk niet blij mee.

"Zo'n drie uur voor vertrek waren we al op de luchthaven. Ruim op tijd. Daar kregen we al snel te horen dat er iets mis was en dat er mogelijk sprake was van een wapen. Rond vijf uur hoorden we dat onze vlucht werd geannuleerd."

"We hadden in september al een vakantie naar Ibiza geboekt. Dit is wel heel jammer", zegt de 42-jarige Jeske van Zundert uit Tilburg die samen met een vriendin extra vroeg naar Eindhoven Airport was gekomen.

Jeske en haar vriendin zouden een weekend naar Ibiza gaan. "Daar hebben we lang naar uitgekeken. Het is flink balen. We hadden er zo'n zin in. Nu moeten we een plan-B bedenken. We zijn in gesprek met de reisverzekering en moeten ons hotel nog afbellen. Jammer dat zoveel mensen de dupe zijn van een rare actie van één persoon."

Naomi Koelewijn uit Voorthuizen en Joelle Livestro uit Amsterdam moesten op een vertrekbord lezen dat hun vlucht naar Sofia niet door zou gaan. Joelle: "De communicatie op de luchthaven was chaotisch. Op een gegeven moment hoorden we dat ons vliegtuig in Maastricht was geland. Hoe zouden we dan daar naartoe moeten?"