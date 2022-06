Onbetrouwbare loodgieters actief in Bergen op Zoom, gemeente waarschuwt

Inwoners van Bergen op Zoom zijn de laatste tijd meerdere malen slachtoffer geworden van onbetrouwbare ontstoppingsbedrijven of loodgieters. Zo moesten ze onverwachts een veel hogere rekening betalen, terwijl het probleem vaak nog niet was opgelost. De gemeente waarschuwt iedereen nu om goed op te letten met wie je zaken doet.

De opgelichte klanten moesten in veel gevallen in plaats van een paar honderd euro wel meer dan duizend euro betalen.

"Zoeken op het internet levert niet altijd het meest deskundige of goedkoopste bedrijf op. Er wordt geadverteerd met lage startkosten maar uiteindelijk krijgen inwoners een heel hoge rekening gepresenteerd én is vaak het probleem niet opgelost", meldt de gemeente Bergen op Zoom.

Rechtstreeks benaderen

Het advies is dan ook om ondernemers altijd via hun eigen website of rechtstreekse telefoonnummer te benaderen. "Ook de gemeente kan deze dienst verlenen."

