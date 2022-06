Tim Van Rijthoven dendert door naar een halve finaleplek op Libéma Open

Tim van Rijthoven uit Roosendaal heeft zich op het grastennistoernooi van Rosmalen bijzonder knap geplaatst voor de halve finales. De nummer 205 van de wereld won in twee sets van de Fransman Hugo Gaston, de mondiale nummer 66. Van Rijthoven won met 7-6 en 6-4.

Van Rijthoven had voor deze editie van het Libema Open nog nooit een partij gewonnen op het hoogste niveau. De 25-jarige tennisser uit Roosendaal doet aan het toernooi mee met een wildcard.

Door blessures en mentale problemen bleef de doorbraak van Tim van Rijthoven lang uit. Hij overwoog zelfs te stoppen.

Zaterdag neemt Van Rijthoven het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Canadees Auger-Aliassime en de Rus Karen Chatsjanov.

Van Rijthoven is de eerste Nederlandse halvefinalist in Rosmalen sinds Robin Haase in 2015.