ZLM tour voorbij voor Roan Konings na zware botsing

“Veel succes mannen!” Dat is de boodschap van Roan Konings uit Oudenbosch aan zijn ploeggenoten voor de start van de derde etappe van de ZLM tour. De renner belandde donderdag in het ziekenhuis nadat hij in de koers achterop een auto was gebotst. Konings kwam bebloed uit de wagen, maar een dag later valt het allemaal mee.

Bij de botsing 20 kilometer voor de eindstreep vloog Roan Konings door de achterruit van een auto die meereed in de koers. Daarbij liep hij een snee van tien centimeter op in zijn gezicht. In eerste instantie zag het er heel heftig uit, liet Michel Megens, zijn ploegleider bij Metec-Solarwatt, weten. “Veel mensen waren heel erg geschrokken.” De 19-jarige Konings is daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar de wond is gedicht. Ook zijn er scans van zijn hoofd en bovenlichaam gemaakt. Daaruit kwam niets bijzonders naar voren. “Gelukkig viel het mee”, zei ploegleider Megens een dag later. Konings moet zich voorlopig wel rustig houden vanwege de knal tegen zijn hoofd. De derde etappe van de ZLM tour is vrijdagmiddag vanaf kwart voor vier exclusief te zien bij Omroep Brabant online en op televisie.