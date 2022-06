De voorlaatste etappe van de ZLM Tour is gewonnen door Timothy Dupont. Hij was in een sprint sneller dan Olav Kooij en Elia Viviani. De start van deze Brabantse etappe was in de Dorpsstraat in Sint Willebrord. De finish was na 195 kilometer op de Marktstraat in Mierlo. Bekijk hier de samenvatting van de vierde etappe.