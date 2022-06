Kijk hier live naar de vierde etappe van de ZLM Tour

De eerste Brabantse dag in de ZLM Tour. Het peloton rijdt van Rucphen naar Mierlo. Een etappe over 195 kilometer. De uitzending begint rond 15.35 uur en is exclusief te zien bij Omroep Brabant online en op televisie.

De officiële start vandaag was in de Dorpsstraat in Sint Willebrord. Precies op de plek waar Jan Raas in 1978 de gele trui veroverde. Omroep Brabant zendt ook vandaag en morgen het laatste uur van de etappes uit. Bekijk de wedstrijd vanaf ongeveer half vier hieronder:

