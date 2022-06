Zo kun je je huis verduurzamen én geld besparen: 'Ik betaal veel te veel'

Door de stijgende energieprijzen willen veel mensen hun huis verduurzamen, maar hoe? Op de Huis en Energiebeurs in de Bossche Brabanthallen vinden bezoekers oplossingen die flink wat geld besparen. “Mijn stroomleverancier is failliet gegaan. Daarom moet ik in plaats van zo’n 250 euro nu 600 euro per maand betalen. Als ik mijn huis niet verduurzaam, wordt mijn energierekening bijna onbetaalbaar”, zegt een bezoeker terwijl hij naar zonnepanelen kijkt.

Beursbezoeker Endre vertelt: “Ik woon in een oude boerderij die slecht is geïsoleerd. Ik probeer al kosten te besparen door minder te stoken, maar ik betaal nog steeds 350 euro per maand. Dat vind ik veel te veel, dus ik ben op zoek naar een goedkoper alternatief. Ik heb alleen geen idee welke manier het beste is voor mijn huis."

Gijs wilde zeven jaar geleden zonnepanelen aanschaffen, maar zijn vrouw wilde 'die lelijke dingen' niet op het dak. "Nu kijken wij wel tegen die dingen aan van de buren. Als ik ze toen had gekocht, had ik het geld nu al bijna terugverdiend. Spijt heb ik niet, maar het is wel verstandig om weer na te denken over de toekomst."

Midden in de hal staat het Duurzaam Droomhuis met tal van energiezuinige oplossingen. In de modelwoning zie je een inductiekookplaat om je gasverbruik terug te dringen. Maar ook zuinige apparaten om minder stroom te verbruiken. In de badkamer hangt een waterbesparende douchekop, waardoor je water én energie bespaart.

Allemaal simpele manieren om met kleine aanpassingen te verduurzamen, maar écht veel levert het nog niet op. Daarom zoeken veel bezoekers naar een ingrijpendere maatregelen. Een manier om honderden euro’s per jaar te besparen is het installeren van een warmtepomp. De meest voorkomende is hybridevariant.