In een huis aan de Noortberghmoeren in Breda is vrijdagmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

Bij de politie was een melding binnengekomen van geschreeuw in het huis. Agenten vonden daar de dode man. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van een misdrijf.