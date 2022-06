Honden beschermen schapen tegen de wolf op de Strabrechtse Heide

De wolf is terug. Op de Strabrechtse Heide bij Heeze zijn al tientallen schapen het slachtoffer geworden. Schaapsherder Riaan Strijdom heeft al verschillende oplossingen geprobeerd, maar de wolf is onvoorspelbaar. Sinds half mei lopen er nu vier speciale honden bij de kuddes om de schapen te beschermen.

Eerst wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn: "Vervolgens komen de honden en dan is het belangrijk dat de schapen, honden, maar ook de herders kunnen wennen aan de nieuwe situatie.”

Strijdom wil dat de wolf niet meer op zijn schapen jaagt en schakelde hulp in. “We wilden meedoen aan een project met beschermingshonden. Sinds kort lopen er nu twee waakhonden bij twee kuddes.”

Ray Dorgelo heeft veel ervaring in binnen- en buitenland met kuddebeschermingshonden. “Het duurt lang voordat iedereen aan elkaar gewend is. We trainen iedere dag. Vrijwilligers lopen op de kuddes af. Als de honden op hen reageren door te blaffen, dan worden ze beloond. Ze hebben dan gereageerd op dreiging.”

Het uitgangspunt is dat de aanval dus niet gewelddadig is. “De honden zijn de hele tijd bezig met het opvangen van dreigingen. Ze blaffen en verspreiden ontlasting. Door de geur houden ze de vijand op afstand.”

De honden komen niet uit Nederland. Ray Dorgelo heeft de honden uit Italië gehaald, maar hij haalt ze ook vaak uit Roemenië. “De honden moeten uit landen komen waar de wolf al langer voorkomt. Ze moeten de wolf wel herkennen natuurlijk. In Roemenië leven veel wolven en daar beschermen ze de dieren al veel langer op deze manier.”

Strijdom en Dorgelo zijn tevreden met de vier wakers. “Tot nu toe is het succesvol verlopen. De honden zijn er nu ongeveer een maand en we zien dat er al binding ontstaat met de kudde en dat de herders wennen aan de honden. Dat is goed om te zien.”