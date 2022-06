Jeugdwedstrijd FC Den Bosch-ADO zonder fans na 'verontrustende signalen'

Bij de wedstrijd tussen de jeugdelftallen onder 15 van FC Den Bosch en ADO Den Haag worden alleen genodigden toegelaten. De aanleiding zijn ‘verontrustende signalen uit Den Haag', schrijft de Bossche club op haar website.

Zaterdag speelt het onder 15 elftal van FC Den Bosch de bekerfinale tegen de jongens van ADO Den Haag. Bij deze wedstrijd zijn geen supporters welkom door verontrustende signalen uit Den Haag, schrijft de club op haar website. De beslissing is genomen in goed overleg met ADO Den Haag en de KNVB.

Volgens een woordvoerder van ADO klopt dat statement niet, schrijft Omroep West. "De eerste signalen waren dat de harde kern van Den Bosch naar deze wedstrijd wilde gaan. Dat heeft ook de politie van Den Bosch laten weten. Van onze veiligheidscoördinator heb ik begrepen dat onze supporters niet van plan waren om te gaan. Op de een of andere manier hebben wij nu toch de schuld gekregen, maar dit klopt dus niet."

Geen reactie

FC Den Bosch wil niet verder ingaan op het statement dat ze geplaatst hebben om de website. Zij zeggen tegen Omroep West: "Het is al erg genoeg dat het überhaupt een thema is."

"Het is altijd haat en nijd tussen ons", zegt de club uit Den Haag. "Dat neemt niet weg dat het onwijs triest is dat er zoiets bij een jeugdwedstrijd gebeurt. Dat is iets wat wij als club natuurlijk niet willen. Wij hadden het liefst iedereen vrij toegang gegeven, maar we moeten het advies serieus nemen."

De wedstrijd is zaterdag niet helemaal achter gesloten deuren. Een aantal vrienden en familieleden van de spelers mogen wel naar binnen.