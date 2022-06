Zaalvoetballers FC Eindhoven verliezen eerste slag om landstitel

FC Eindhoven is er niet in geslaagd de eerste wedstrijd in de play-off finale in de strijd om de landstitel te winnen. In het eigen Indoor Sportcentrum was Hovocubo uit Hoorn een flink maatje te groot: 2-6.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Na veertien minuten nam de speaker het woord. “Juist bij deze stand heeft het team jullie nodig.” Het bleef akelig stil op de tribunes want de thuisploeg stond met 3-0 achter. En met die tussenstand mocht FC Eindhoven nog geen eens klagen. Doelman Manuel Kuijk had al meerdere knappe reddingen achter zijn naam. Misschien was het voor de Eindhovenaren beter geweest als de bal, die na 2 seconden al kwijt was, niet meer was gevonden. Het spel lag minutenlang stil op zoek naar de enige wedstrijdbal. Een voorteken voor een avond die allesbehalve vlekkeloos verliep. Toch deed de thuisploeg vlak voor rust wat terug via Said Bouzambou. Hij maakte de 1-3, dat was tevens de ruststand. Gedreven trainer

De trainer van de FC Eindhoven, Jan Vogels, zal ongetwijfeld flink tekeer zijn gegaan in de rust. De coach was gedreven langs de zijkant. Druk coachend in de hoop zijn spelers te bereiken. Dat lukte amper want een drumband zorgde tijdens de eerste helft voor veel kabaal. Gelukkig bleven de muzikanten na hun ‘half-time-show’ stil. De emoties van de Vogels bereikten het hoogtepunt in de tweede helft. Hij kreeg het aan de stok met de coach van de tegenpartij maar zag zijn ploeg de aansluitingstreffer scoren via aanvoerder Oualid Saadouni. Nog geen drie seconden later lag de bal aan de andere kant er ook alweer in: 2-4. Zeven minuten voor tijd werd het 2-5 en was de wedstrijd beslist. Paar seconden voor tijd werd de eindstand bepaald op 2-6 doordat de thuisploeg zonder keeper ging spelen.

Coach Johan Vogels (Foto: OrangePictures)