Guus is weer groots met een zachte G, genieten in tien foto's

Na twee jaar corona kon Guus Meeuwis vrijdag eindelijk weer het Phillips Stadion vullen. De vijftiende editie van Groots met een zachte G ging van start. Hij komt traditioneel met een reeks van drie concerten komende dagen. Het feesten is hij niet verleerd, vrijdag werd een ouderwets avondje knallen met confetti, bier én een zachte G. We laten het je zien in tien foto's.

Thijs den Ouden Geschreven door

Het concert voelt voor alle bezoekers weer vertrouwd, het leek alsof er geen twee jaar afwezigheid is geweest. Suzan en Freek openen de avond als voorprogramma. Guus komt er lekker in met het toepasselijke 'Wat ben ik blij dat ik je niet vergeten ben'. Guus deed vooraf de belofte dat hij de afgelopen twee jaar goed zou maken, en dat lukt aardig. De sfeer zit er al meteen goed in, en dat houdt aan tot het einde. Ook Kraantje Pappie en Danny Vera vullen vrijdagavond het podium samen met Guus. Deze week kondigde de zanger ook gelijk weer de editie voor volgend jaar aan. Het stadion was met 35.000 plaatsen vrijdagavond niet uitverkocht.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Foto: Arno van der Linden - SQ Vision.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.