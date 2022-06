Na twee jaar eindelijk weer Groots en die gezelligheid spat er vanaf

Na twee jaar corona kon Guus Meeuwis vrijdag eindelijk weer het Phillips Stadion vullen. De vijftiende editie van Groots met een zachte G ging namelijk van start. Iedereen had weer zin in een avondje gezelligheid. En die gezelligheid is zeker te zien op deze foto's.

Thijs den Ouden Geschreven door

Foto: Marcel van Dorst - Eye4images.

Hieperdepiep HOERA! Na twee jaar mag Guus weer en daar steken we de handjes voor in de lucht. .

Je voelt de spanning nog een beetje bij Guus.

Het publiek was gelukkig al lekker warm gemaakt door Suzan en Freek. Ze waren zeker aan het dromen in kleur.

Gelukkig was er hulp voor de kleineren onder ons en kon ze het hele optreden gewoon zien.

Zelfs een vreugde sprongetje: 10 punten voor de landing.

Een foto waarbij je zeker weet: hier zijn tranen gevallen.

En veel grootser ga je het niet krijgen.

Hier werd waarschijnlijk niet 'Het dondert en het bliksemt' gezongen. Wat denk jij?

Onze fotograaf stond in ieder geval niet met een biertje in de hand, want wat een pracht plaatjes.

