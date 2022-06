112-nieuws: auto vliegt tijdens rijden in brand • agressieve man opgepakt

18.55

Op de Weststadweg in Oosterhout is een auto in vlammen opgegaan. De bestuurder van een cabriolet zag tijdens het rijden plotseling vlammen onder de motorkap vandaan komen. Hij kwam snel uit zijn auto en binnen de kortste keren stond het hele voertuig in brand. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.