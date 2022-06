112-nieuws: man (64) uit Oosterhout vermist • agressieve man opgepakt

01.30

Een man van 23 is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij de trein niet wilde verlaten. Op station Roosendaal hebben agenten de agressieve man uit de de trein gehaald. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding en is uiteindelijk opgepakt voor het verstoren van de openbare orde.

00.15 – Automobilist (20) uit Oss opgepakt wegens rijden onder invloed van drank en cocaïne

Een opvallende automobilist reed vrijdagavond over de Hertogensingel in Oss. De politie zag dat hij verkeer rechts inhaalde en vervolgens rechtstreeks de alcoholcontrole aandeed bij de benzinepomp. De twintigjarige man uit Oss bleek onder invloed van drank en cocaïne en is daarom aangehouden.

03.56 – Dronken automobilist rijdt rond met kapotte auto en wordt gepakt

Tijdens een alcoholcontrole van de politie heeft een 45-jarige automobilist uit Uden zichzelf wel heel makkelijk in de kijker gezet. Hij kwam aanrijden bij de alcoholcontrole met een auto die een hoop herrie maakte. De auto bleek forse schade te hebben. De bestuurder wist van niets 'en kwam van nergens', aldus de politie. Hij bleek teveel gedronken te hebben waarop zijn rijbewijs is ingenomen.