112-nieuws: wielrenner verrast door stoeprandje • agressieve man opgepakt

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Liveblog

15.25 Zoon moet tussen ouders komen, politieschiet te hulp

13.13 34-jarige man uit Eindhoven vermist Een 34-jarige man uit Eindhoven is vermist. De politie heeft een Burgernet melding verzonden om uit te kijken naar de man. Daarin deelt de politie ook een signalement.

12.30 Half uur vertraging pp A2 na botsing Na een ongeluk met drie auto's op de A2 bij Eindhoven staat er 28 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

12.27 Wielrenner ziet stoeprandje over het hoofd Een wielrenner zag een stoeprandje over het hoofd waardoor hij ten val kwam op de Boskantseweg in Sint Oedenrode. De ambulance heeft de man verzorgd. Wijkagent Ger Rouman bedankt op Twitter twee verkeersregelaars die ter plekke waren.

11.28 Vermiste man op driewieler terecht De 64-jarige man uit Oosterhout die op een driewieler reed in de omgeving van Chaam is aangetroffen.

10.01 Hoogbejaard echtpaar wordt bijna overvallen op straat, vrachtwagenchauffeur schiet te hulp Een vrachtwagenchauffeur heeft vrijdag met een heldhaftig optreden weten te voorkomen dat een hoogbejaard echtpaar van hun sieraden werd beroofd. Het echtpaar (89 en 91 jaar) liep vrijdag, ondersteund door rollators, op de Concordiastraat in Breda toen een man ze aansprak, ‘omdat hun kleding vies was’. De man wilde de kleding zogenaamd schoonmaken, maar wilde vervolgens haar ketting stelen. De vrouw had dit door. De vrachtwagenchauffeur merkte wat er aan de hand was en schoot te hulp. LEES OOK: Vrachtwagenchauffeur schiet te hulp als bejaard echtpaar overvallen wordt

07.22 Man op driewieler vermist in omgeving Chaam Een 64-jarige man uit Oosterhout wordt vermist, de politie heeft een Burgernet-melding verzonden om uit te kijken naar de man. De man rijdt op een driewieler en is vermist vanuit Oosterhout. Hij bevindt zich mogelijk in de omgeving van Chaam.

01.30 Agressieve man uit trein gehaald in Roosendaal Een man van 23 is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij de trein niet wilde verlaten. Op station Roosendaal hebben agenten de agressieve man uit de de trein gehaald. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding en is uiteindelijk opgepakt voor het verstoren van de openbare orde.

00.15 Automobilist (20) uit Oss opgepakt wegens rijden onder invloed van drank en cocaïne Een opvallende automobilist reed vrijdagavond over de Hertogensingel in Oss. De politie zag dat hij verkeer rechts inhaalde en vervolgens rechtstreeks de alcoholcontrole aandeed bij de benzinepomp. De twintigjarige man uit Oss bleek onder invloed van drank en cocaïne en is daarom aangehouden.