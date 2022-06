De zomer is in aantocht met hoge temperaturen en volop zon

De regenachtige dagen zijn voorbij en het wordt zomer. De wolken trekken zaterdagochtend weg, de zon komt tevoorschijn en de temperatuur loopt verder op. Met een beetje geluk kan het volgend weekend zelfs tropisch warm worden. "Zeker boven de 25 graden."

Of we de 30 graden aankomende week gaan halen vindt Wouter van Bernebeek van Weerplaza nog lastig om te zeggen. "Als dat zou gebeuren, is dat in de loop van het weekend, maar daarvoor loopt de temperatuur al aardig op. De 25 graden zullen we zeker halen."

Dit weekend begint ook al aardig volgens de weerman. "De wolken trekken zaterdagochtend weg en de zon komt tevoorschijn. Die blijft de rest van de week goed schijnen en waarschijnlijk blijft het in de hele provincie droog."

Toch ligt er een gevaar op de loer nu de langste dag van het jaar nadert. "De zon is op een van de hoogste punten van het jaar waardoor de zonkracht erg hoog is. De kracht kan oplopen tot een UV-index van 7 tot 8. Verbranden kan al in tien minuten gebeuren dus smeren is belangrijk."