Jeroen Meijers wil snel weer in Azië koersen, maar geniet nu in ZLM Tour

Voor Jeroen Meijers is het even wennen nu hij in Nederland fietst. De Tilburgse wielrenner rijdt zaterdag en zondag in de ZLM Tour door Brabant. En dat is toch net even iets anders dan kilometers maken in Maleisië, China of Japan.

Fabian Eijkhout Geschreven door

“Dat is zeker wel even wennen”, zegt Meijers lachend. “Veel meer drempels, middenbermen. Veel meer aanzetten en veel draaien en keren. En smalle wegen. Het is even aanpassen, maar ik vind het wel mooi. In Azië fietsen we heel veel rechtdoor. Op driebaanswegen. Dat is natuurlijk vrij saai. Hier moet je constant opletten. Als je dit elke week hebt raak je het misschien ook beu, maar voor nu vind ik het wel weer mooi.” In 2019 maakte Meijers de overstap naar Azië, waar hij twee jaar voor de Chinese ploeg Miogee Cycling Team reed. Door corona stopte zijn tijd daar, maar een nieuw avontuur werd gevonden in Maleisië. Als wielrenner moest hij zich flink aanpassen. “Het peloton is vaak veel kleiner, je moet wel echt meedoen. Als er tweehonderd man aan de start staan, kun je best zeggen: ik rijd alleen maar mee. Daar niet. En het is een stuk vochtiger en veel warmer. Ik heb wedstrijden gehad dat ik helemaal kapot was, maar qua wattage sloeg het nergens op. Maar ik kon gewoon niet harder. Dat is ook wel een uitdaging. Je moet heel veel op gevoel rijden.”

"Ik had een beetje het gevoel: wat doe ik hier?"

Naast het wielrennen is het voor Meijers ook een groot avontuur. “Het eerste jaar dacht ik: wat ga ik hier doen? Het was zo anders, ik had ook nog de ambitie om hier in Europa op profniveau te rijden. Ik had een beetje het gevoel: wat doe ik hier? In de loop van het jaar veranderde dat. Het is echt hartstikke mooi. Minder stress, je bent meer een avonturier.” “Als je in een grote miljoenenstad komt, ga je ’s avonds toch even een keer een blokje lopen. Hier ga je op bed liggen, dan zie je verder niks. Nu ben ik in China op heel veel plekken geweest waar je anders nooit komt. Het is natuurlijk geen vakantie, maar je ziet wel veel en maakt andere culturen mee. Het is totaal anders dan hier.”

"Ik moet eigenlijk een wedstrijd hebben met een beetje chaos."

Als renner kon Meijers vroeger goed rijden in Limburg en de Ardennen, daar heeft hij in Azië echter weinig aan. “Eigenlijk alleen in Japan. De rest is vlak of juist heel lang bergop. Die mannen daar zijn allemaal 1.65/1.70, dus die wegen niet zoveel. Ik ben daar niet de beste klimmer. Ik moet eigenlijk een wedstrijd hebben met een beetje chaos, dan kan ik voorop komen.” Tekst gaat verder onder de foto.

Jeroen Meijers bij de ploegenprestatie in de ZLM Tour.

Meijers, die in het verleden voor het Rabobank Development Team en Roompot-Nederlandse Loterij reed, heeft zich in dienst van Terengganu Cycling Team nog niet echt kunnen laten zien. "De laatste jaren zijn er in Azië veel minder wedstrijden geweest dan in Europa. Die landen zaten echt op slot. Het begint nu een beetje open te gaan. Maar de afgelopen twee jaar was er heel weinig. Dan reden we wel een wedstrijd in Turkije, maar dan weer twee maanden niets. Begin van dit jaar hebben we best wel wat koersen gehad, maar toen heb ik zelf corona gekregen en dus heel weinig kunnen rijden.” Zijn focus is nu gericht op de koersen vanaf juli. Eerst wedstrijden rijden in Turkije, daarna trekt hij Azië in. "In september en oktober is het weer in Azië te doen. Maleisië, Taiwan, Japan. Het is nog even de vraag wie ze waarheen sturen.”

"Het is lang geleden dat ik in Azië heb gereden, te lang."

En nu dus even in Nederland, waar hij met Team NL - de nationale selectie - meedoet aan de ZLM Tour. "Ik ben wat criteriums aan het fietsen. En toen was er de kans om hier mee te doen. Het niveau is best hoog. En dat is goed voor de hardheid in de benen, dat is moeilijk te trainen. En het is ook gewoon echt leuk”, zegt Meijers, die wel uitkijkt om weer in Azië te gaan koersen en zichzelf daar te laten zien zoals in zijn eerste jaar. "Ik kijk er wel naar uit. Het is lang geleden, te lang geleden. Ik heb zin om daar weer heen te gaan. Ik zit daar heel erg op mijn plek, dus zie voorlopig ook nog geen reden om te verkassen.” Meijers is zaterdag te zien in de vierde etappe van de ZLM Tour, die start in Rucphen en eindigt in Mierlo. De wedstrijd is vanaf 15.35 live te zien op Omroep Brabant.