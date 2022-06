Hoe een totaal verregende dag toch een gezellig feestje werd

De langdurige regenval mocht de pret afgelopen zondag niet drukken in Oudheusden. Het zorgde juist voor extra plezier tijdens een feest op het dorpsplein. Zo werd de partytent meegenomen van links naar rechts. Beelden van het tafereel gaan nu rond op internet. "We waren helemaal doorweekt."

De regen vloeide afgelopen zondag rijker dan het bier op het pleinfeest in Oudheusden. Toch wist Dandy Lommers er met een klein groepje een groot feest van te maken. "Ik en een vriend wilde even gaan kijken maar uiteindelijk zijn we toch nog lang gebleven", lacht hij.

Dat hadden de vrienden vooraf niet gedacht door de weersvoorspelling. "Voorafgaand aan het feest was er een markt. Daar was het in het begin druk maar het viel al gauw in het water."