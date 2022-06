Rijsbergen wil wielergeschiedenis schrijven: 'Dit is als een jongensboek'

De ZLM Tour eindigt zondag in Rijsbergen. Het Brabantse wielerdorp is de finishplaats voor de vijfde en laatste etappe. In het dorp kijken ze vol enthousiasme en trots uit naar wat een nieuw stukje wielergeschiedenis in Rijsbergen moet worden.

Over een paar maanden koerst de Vuelta door veel Brabantse steden en dorpen, maar de gemeente Zundert speelt geen rol in de Ronde van Spanje. "Helaas niet. De gemeente Zundert is niet aangehaakt bij het lobbytraject. Daarom zijn we extra blij met dit als mooi alternatief. En bij de Vuelta dien je als doorkomst, dan gaan ze niet finishen in een klein dorp. Daarom is dit ook erg mooi, wij zijn de finishplaats van de laatste etappe van de ZLM Tour.”

“Voor ons is het natuurlijk heel erg bijzonder”, zegt Nico Mathijssen. Hij maakt onderdeel uit van het vijfkoppige bestuur van Wielerdorp Rijsbergen. Zo’n vijf à zes jaar geleden begon die groep met het organiseren van evenementen, van toertochten tot een wielertheater. Het jonge bestuur kijkt uit naar wat het hoogtepunt sinds hun start moet worden. “Dit is het hoogst haalbare voor ons.”

Nadat de etappe zondag van Rucphen naar Mierlo ging, is het zondag een etappe van ruim 160 kilometer. Het vertrek is in Made, om via plaatsen als Drimmelen, Zevenbergschen Hoek, Etten-Leur en Hoeven uiteindelijk in Rijsbergen aan te komen. Daar komen alle renners in totaal vijf keer over de finishlijn. De laatste passage betekent het einde van de ZLM Tour.

Het enthousiasme spat van de woorden van Mathijssen af. Het was de afgelopen periode aftellen naar deze zondag. “Dit is als een jongensboek. Wij zijn altijd een fanatieke groep geweest, gingen één keer in de twee jaar naar Alpe d’Huez, naar de Tour de France. Dan stond je altijd tussen die ploegen. Het zou toch vet zijn als dat in je dorp aankomt. Nu komen die bussen en vrachtwagens, alles erop en eraan. Het is een snoepjeswinkel.”

"Hier droom je echt van”, zegt Mathijssen. “De afgelopen dagen zie de beelden. De helikopter die in de lucht hangt, die je kent van het profwielrennen. Dat zijn mooie beelden. Die hebben we straks boven ons eigen dorp.” Hij is er met de nodige vrijwilligers druk mee bezig, Rijsbergen straalt zondag wielrennen uit. Van een supportersplein tot een groot VIP-dorp. “Sinds de jaren tachtig is hier geen profronde meer in het dorp geweest. We gaan geschiedenis schrijven!”

Rijsbergen heeft een fraaie wielerhistorie, maar liefst elf profrenners werden in het dorp geboren. "Die elf hebben er voor gezorgd dat dit kan. Maar ik denk dat we nog even moeten wachten op de twaalfde. We zijn druk bezig om in de toekomst steeds meer aan jeugdstimulering te doen. Het moet ergens ontstaan. Als de jeugd nu tussen die bussen rondloopt, ze zien al die renners en cameramensen. Het is een happening, ik denk echt dat dat iets doet.”

"Het wordt echt bijzonder. Hier wil je over tien jaar nog over spreken. En als wij het goed wegzetten, een hoog niveau halen en indruk maken, kunnen we het in de toekomst misschien nog een keer naar Rijsbergen halen", sluit Mathijssen af.

De wedstrijd is vanaf 15.35 live te zien op Omroep Brabant.