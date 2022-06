Bloedige middeleeuwse strijd herleeft binnenkort in Almkerk

Ruim tweehonderd middeleeuwers maken zich op voor de veldslag der veldslagen: de Slag om Altena. “Er komen 25 groepen aan strijders uit heel Nederland, België en zelfs uit Zweden”, vertelt Berry Schmaal. “In de 14e eeuw werd Slot Altena met de grond gelijk gemaakt, maar dit keer gaan wij winnen in de Slag om Altena.”

Op een klein heuveltje aan de rand van het dorp Almkerk is plotseling een middeleeuwse kasteeltoren verschenen. “De toren is een replica van de toren van het middeleeuwse Slot Altena dat tot eind 14e eeuw ook op deze plek stond”, vertelt Berry Schmaal. “De tien meter hoge toren is ’s avonds verlicht en is een blikvanger in de pikdonkere polder. We hebben de toren herbouwd, omdat een veldslag om de middeleeuwse toren en voormalig kasteel in Almkerk aanstaande is.”

De veldslag, waar 25 middeleeuwse re-enactmentgroepen (dit zijn groepen die veldslagen naspelen) in het dorp Almkerk aan gaan meedoen, gaat in het weekend van 18 en 19 juni plaatsvinden. “De Slag om Altena en om het Slot Altena heeft echt plaatsgevonden”, vertelt Schmaal. “Het is feitelijk een zeer uit de hand gelopen familieruzie tussen vader Albrecht van Beieren, de graaf van Holland, en zijn zoon.”