Streekomroep ZuidWest is verkozen tot Omroep van het Jaar 2022

Mooi nieuws voor streekomroep ZuidWest. Tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards werd de omroep vrijdagavond in Hilversum door de NLPO uitgeroepen tot Omroep van het Jaar 2022. En er viel nóg een Brabantse in de prijzen: Ellis Rijker van Omroep Meierij werd verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Bij de bekendmaking van de nominaties, grapte directeur Maarten van den Boom al dat het na 53 jaar weleens tijd werd voor de prijs. Die droom is nu uitgekomen. "Ik moet je heel eerlijk zeggen dat we het écht niet hadden verwacht. Een aantal andere kanshebbers heeft bijvoorbeeld een veel groter budget."

Voor ZuidWest, de streekomroep van Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht, bleek het driemaal scheepsrecht. Na eerdere nominaties in 2017 en 2021, was het vrijdag dan toch raak. De omroep werd door de vakjury verkozen als winnaar boven OOG in Groningen, WOS in het Westland en Studio Alphen in Alphen aan de Rijn.

Extra fijn dus dat het kwartje dit keer wel de goede kant op viel. "Dat is een beloning voor iedereen die bij de omroep betrokken is, van betaalde kracht tot vrijwilliger." En wat zo'n titel in de praktijk nou betekent? "De afgelopen jaren hebben we enorme stappen gemaakt. We zijn bijvoorbeeld op journalistiek gebied enorm gegroeid en met onze Ombudsman zijn we uniek. Dit is een extra motivatie om daar volop mee door te gaan."

Al is één ding eigenlijk het belangrijkst. "De eer", vertelt Van den Boom trots. "We gaan dit met al onze medewerkers en vrijwilligers even goed vieren."