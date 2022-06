Tim van Rijthoven gelooft eigen finaleplek niet: 'Ik word maar niet wakker'

Tim Salabim noemde zijn moeder hem vroeger wel eens. En toveren doet hij deze week. Tim van Rijthoven staat in de finale van het Libéma Open. Als nummer 205 van de wereldranglijst mag dat een wonder worden genoemd. De Roosendaalse tennisser kan het amper beseffen.

Op de vraag of hij zichzelf wel eens in zijn arm knijpt deze week, reageert Van Rijthoven instemmend. “Ja, dat heb ik deze week al te vaak gedaan. Maar ik word maar niet wakker.”

Het geeft aan hoe bijzonder de prestatie van de Brabander is. “Ik had dit nooit durven dromen. Je krijgt een wildcard en hoopt dan misschien één goede wedstrijd te spelen. Maar dat ik uiteindelijk in de finale sta, is onwerkelijk.”