Wat doen die ganzen zo hoog in de boom? Boswachter Frans legt het uit

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail aandacht aan een zeldzame boktor, nijlganzen hoog in de boom en een roze sloot

Frans Kapteijns Geschreven door

Twee ganzen hoog in de boom, kan dat?

Ria Doorn-Martens en haar man zagen twee vogels hoog in de boom zitten en vroegen zich af welke vogels dit zijn en waarom ze in de boom zaten. De beide vogels zijn nijlganzen. In principe behoren de nijlganzen tot de familie van zwanen, ganzen en eenden maar in deze familie behoren nijlganzen tot de onderfamilie van de halfganzen. Sommige mensen noemen deze eendachtige vogels ook wel eendganzen. Oorspronkelijk kwamen deze dieren voor rond de Nijl, vandaar ook de naam. In Europa zijn ze ontsnapt uit de diverse vogelparken en dierentuinen. Sinds 1967 hebben ze zich echt gevestigd in Nederland. Momenteel schat men het aantal broedparen zelfs op ongeveer twaalfduizend. Daarnaast nestelen deze nijlganzen graag in bomen, wat ook oorspronkelijk de plek is waar halfganzen en eenden nestelen.

Wat is dit voor een apart vliegbeestje?

Op de foto die Rob Swinkels mij stuurde zie je een zwart insect met gele strepen en mooie rode poten. Dit insect heet kleine wespenboktor en ook deze boktor doet aan mimicry. De kleine wespenboktor bootst een wesp na. Veel mensen schrikken bij het horen van de naam boktor, maar dat hoeft niet. De meeste van deze insecten zijn ongevaarlijk voor ons. Zeker deze kleine wespenboktor. De volwassen dieren eten vooral stuifmeel. Soms eten de vrouwtjes ook een ander insect op. Je hoeft ook niet bang te zijn dat de larven van iets aan je huis doen. De beestjes leven in, en eten vooral van rottend loofhout. Het meest zie je ze in beuken, maar soms ook in dode bomen die door schimmels zijn aangetast.

Is dat Japanse duizendknoop in mijn ingezaaid bloemenbed?

Elly Mathijssen stuurde mij een foto en vroeg zich af of het grote blad en de bloeiwijze afkomstig is van de Japanse duizendknoop. Tot mijn spijt moet ik helaas melden dat dat zo is. Het grote blad met enigszins rode nerven en de witte bloempjes in een aar duiden daar echt op. Het beste is dat Elly alles meteen verwijdert en dat verwijderde materiaal verbrandt of op een andere manier vernietigt. Het is beter om de Japanse duizendknoop niet in de groene kliko te gooien. Kijk ook eens op de website van Wageningen Universiteit daar staan nog meer tips.

Insect vorige week waargenomen Karinthië, wat is het?

Anja Hurkmans stuurde een foto van een insect dat ze in Karinthië tegenkwam. Ik zag meteen dat het om een boktor gaat. Helaas herkende ik de specifieke soort niet en dus ben ik in de boeken gedoken. De naam is kleine heldenboktor en die komt wel in Nederland voor, maar is heel zeldzaam, enkel in Zuid-Limburg wordt hij wel eens gezien. Deze boktorren komen het meest voor op warme plekken en zitten graag op stammen en dikke takken van loofbomen. Het liefst in open loofbos, maar ook in boomgaarden, tuinen en langs wegen. Ze lusten graag overrijp fruit, maar het zijn ook bloemenbezoekers.

Heel vreemd: deze sloot kleurt roze, wat is er aan de hand?

Auke van Veen was aan het wandelen toen ze een brede sloot tegen kwam waarvan het water roze gekleurd was. Dit fenomeen noemen we het ontstaan van roodalg ofwel de purper-zwavelbacterie. Deze bacterie ontwikkelt zich door een bepaalde verhouding van stikstofconcentraties in het water, fosfaat en een hoge temperatuur. Hierdoor kleurt het water roze, en het kan zelfs bordeauxrood worden. Zwemmen in dergelijke waters is niet slim, want de purper-zwavelbacterie is giftig. Let dus ook op je hond, kat of andere dieren en laat ze niet uit deze sloot gaan drinken.

Vliegbeeld van de rode wouw – De Visdief

Publicatie: 4 jun. 2022 In onze provincie worden steeds meer andere roofvogels dan buizerds gespot en dat kan kloppen. Zo laat bijvoorbeeld de rode wouw zich steeds vaker zien. Ik vond deze mooie film van de visdief, zoals de rode wouw ook wel wordt genoemd. De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten die bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensieve vervolging was hij sterk afgenomen en plaatselijk verdwenen. Beschermende maatregelen hebben hieraan een eind gemaakt; tegenwoordig komt de soort in onze buurlanden weer voor, zij het nergens talrijk. Het voedsel bestaat vooral uit aas, daarnaast worden prooien tot de grootte van een konijn gevangen.

Er zit iets op de stam van een boom, wat is het?

Marjo Dol ontdekte met haar kleinkind een oranje goedje op haar boom en vroeg zich af wat het is. De boom is zo te zien een naaldboom en deze naaldboom verliest, waarschijnlijk door gaatjes in de boom, hars. Dit hars is voor onder andere naaldbomen een natuurlijke bescherming tegen bijvoorbeeld insecten en schimmels. Voor mensen is hars niet gevaarlijk, het is enkel plakkerig als je het aanraakt. In het verleden werd hars zelfs gebruikt als geneesmiddel vooral tegen galzuren in het darmstelsel. En verder werd verharde hars gebruikt om de haren van een strijkstok mee in te smeren.