Directeur Libéma Open: 'Prachtige tennisweek met mooist mogelijke finale'

Toernooidirecteur Marcel Hunze kijkt terug op een prachtige tennisweek in Rosmalen. Hoewel de eerste dagen in het water vielen vanwege de regen scheen later de week de zon. Letterlijk en figuurlijk want het toernooi eindigde met een droomfinale.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Marcel Hunze is een hele week natuurlijk druk bezig met allerlei zaken. Maar wanneer hij van locatie naar locatie liep en om zich heen keek werd hij vrolijk. “Ik heb de bezoekers zien genieten. Ook de spelers zijn zeer positief over het toernooi. Dan geniet ik als directeur ook.” De week begon met drie dagen regen. Het toernooi lag meerdere keren stil. Is er dan sprake van stress bij Hunze? “Nee dat niet, maar ik vind het vooral vervelend voor de spelers en het publiek. Het publiek hebben we aangeboden later in de week terug te keren. Dat hebben ze bijna allemaal gedaan. Voor de spelers is het vervelend dat ze lang moeten wachten.”

Maar al met al noemt de toernooidirecteur het Libéma Open ‘succesvol’. “De sfeer was fantastisch, de spelers zijn enthousiast en we hebben uitverkochte dagen gehad. Nederland is gewoon een heel fijn sportland.” De finale tussen Daniil Medvedev en Brabander Tim van Rijthoven had niemand verwacht maar het was voor Hunze de mooist mogelijke finale. “Je hoopt altijd op een wereldtopper in de finale. Als die dan ook nog tegen een Nederlander speelt mag je spreken van een droomfinale.”

