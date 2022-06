Van Gerwen op jacht naar zesde Premier League: ‘Grootste toernooi na WK’

Maandagavond staat de finale van de Premier League Darts op het programma. Na zestien weken gaan de beste vier van de ranglijst uitmaken wie de winnaar wordt. Uiteraard zit Michael van Gerwen daarbij. De darter uit Vlijmen is erop gebrand om voor de zesde keer dit toernooi te winnen.

Van Gerwen speelt in de halve finale tegen James Wade. Een tegenstander waar hij wisselend tegen presteert. Afgelopen weekend verloor de Vlijmenaar nog van de Engelsman op de Nordic Darts Masters (10-4).

Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Joe Cullen en James Wade waren na zestien weken darten de beste darters van de wereld. Zij behaalden in de reguliere speelrondes de meeste punten en mogen nu in Berlijn uit gaan maken wie de winnaar wordt van de Premier League.

In 2022 speelde de Brabander al 9 keer eerder tegen Wade. Hij won er zes. Drie keer moest hij zijn meerdere erkennen in ‘The Machine.’

Van Gerwen is de favoriet in de halve eindstrijd maar wil Wade niet onderschatten. “James Wade is geen makkelijke tegenstander. Hij heeft niet voor niks al tien tv-toernooien gewonnen” zei de Vlijmenaar op de website van de PDC.