Overvaller dringt huis van vrouw (83) binnen en gaat er met de buit vandoor

Woningoverval in Veldhoven

Een 83-jarige vrouw is zondagavond overvallen in haar huis aan de Kapteijnlaan in Veldhoven. Rond acht uur wist een man haar huis binnen te komen. Hij bedreigde haar en ging er met wat persoonlijke bezittingen van de vrouw vandoor. De politie is nog op zoek naar de dader.