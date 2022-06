Tropische temperaturen op komst: tot wel 33 graden aan het eind van de week

Het wordt zweten geblazen, want het wordt de tweede helft van de week tropisch warm. Daarbij kan de temperatuur vrijdag en zaterdag oplopen tot wel 33 graden. De komende dagen is het met 22 graden nog een stuk 'frisser'. Vanaf woensdag draait de wind en komt vanuit het zuiden de warme lucht richting Nederland.

Maandag en dinsdag is het met 21 of 22 graden nog iets frisser. "De zon schijnt regelmatig en voor veel mensen is het aangenaam weer. Het worden mooie dagen", zegt Wouter van Bernebeek, weerman bij Weerplaza.

Vanaf woensdag kan Brabant zich opmaken voor het warme weer. "De wind draait naar het zuiden. Boven Spanje ligt een flinke bel met warme lucht te wachten. Die is binnen anderhalve dag bij ons. Vanaf woensdag komen er iedere dag zo'n drie graden bij", legt de weerman uit.

Later in de week wordt zelfs het zeer warm. "Vrijdag en zaterdag worden de warmste dagen van de week. Het wordt dan echt tropisch. De temperaturen komen boven de dertig graden uit, waarbij het zaterdag wel 33 graden kan worden. Op en top zomer dus."

Tropische temperaturen betekenen ook zwoele nachten. "In de nacht kan het wel twintig graden worden. Met een beetje pech worden het ook echte plaknachten." Volgens Wouter is het nog te vroeg om te zeggen of de warme dagen worden afgesloten met onvervalste Hollandse onweersbuien. "In de loop van de week wordt dat wel duidelijk."